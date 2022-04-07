请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

这个神话般的度假村位于卡伦以南和卡塔海滩以北，为客人提供了绝佳的去处。距普吉镇仅 20 公里，距机场约 40 公里，往返钻石小屋度假村和水疗中心轻而易举。度假村拥有华丽的泰式建筑风格，拥有五种房型配置。客人可以选择在 Ma-Now 餐厅享用泰式美食或在 Ma-Prow 餐厅品尝国际美食。 Bounty Bay、Cool Bar 和 Coconut Bar 都拥有绝佳的氛围，全天供应独特的鸡尾酒和点心。酒店水疗中心提供多种按摩、磨砂和理疗服务以及许多特别套餐供您选择。要在漫长的一天之后放松身心，您可以在游泳池旁休息或漫步到芭东海滩。如果您正在寻找特殊而独特的体验，钻石小屋度假村就是您的最佳选择。