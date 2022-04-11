SAMUI (SHA+) TEST & GO

尚塔拉玛斯度假村 - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
8.2
通过
553条评论进行评分
更新于 April 11, 2022
Chantaramas Resort - Image 0
Chantaramas Resort - Image 1
Chantaramas Resort - Image 2
Chantaramas Resort - Image 3
Chantaramas Resort - Image 4
Chantaramas Resort - Image 5
+19 相片

请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Chantaramas Resort & Spa 位于帕岸岛的班泰，是游客的热门选择。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。对于那些想要冒险的人来说，利拉瓦迪花园、奈宝塔、班顿国际诊所只是游客可以使用的部分景点。 Chantaramas Resort & Spa酒店提供优质贴心的服务和方便实用的设施，赢得了客人的普遍好评。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。酒店拥有 50 间布置精美的客房，其中许多客房包括液晶电视/等离子屏幕、互联网接入 - 无线、私人游泳池、互联网接入 - 无线（免费）、漩涡浴缸。酒店提供完整的娱乐设施，包括热水浴缸、私人海滩、桑拿浴室、室外游泳池、水疗中心。 Chantaramas Resort & Spa 是您在帕岸岛寻找优质酒店住宿的一站式目的地。

显示所有酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是尚塔拉玛斯度假村的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 尚塔拉玛斯度假村
查看所有评论

地址/地图

123 Moo 4, Baan Tai, Baan Kai Beach , Baan Tai, Koh Phangan, Thailand, 84280

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

帕利塔旅馆
8.8

553 评论
฿-1
小天堂度假村
8.5

190 评论
฿-1
帕岸岛瓦里瓦纳度假村
9.2

103 评论
฿-1
安纳塔拉拉萨南达帕岸岛别墅
9.2

333 评论
฿-1
Sunset Hill Boutique Resort Koh Phangan
8.4

483 评论
฿-1
Fair House Villas and Spa 苏梅岛
8.3

606 评论
฿-1
皇家孟苏梅岛别墅
8.4

673 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU