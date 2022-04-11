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Chantaramas Resort & Spa 位于帕岸岛的班泰，是游客的热门选择。从这里，客人可以轻松前往这座热闹城市的所有景点。对于那些想要冒险的人来说，利拉瓦迪花园、奈宝塔、班顿国际诊所只是游客可以使用的部分景点。 Chantaramas Resort & Spa酒店提供优质贴心的服务和方便实用的设施，赢得了客人的普遍好评。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意。酒店拥有 50 间布置精美的客房，其中许多客房包括液晶电视/等离子屏幕、互联网接入 - 无线、私人游泳池、互联网接入 - 无线（免费）、漩涡浴缸。酒店提供完整的娱乐设施，包括热水浴缸、私人海滩、桑拿浴室、室外游泳池、水疗中心。 Chantaramas Resort & Spa 是您在帕岸岛寻找优质酒店住宿的一站式目的地。