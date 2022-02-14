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查巴纳度假村 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
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更新于 February 14, 2022
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便利设施/功能

  • 独立控制的空调
  •  LCD / LED 电视
  •  免费咖啡机和茶，每日补充。
  •  免费无线网络
  •  免费两瓶饮用水
  •  吹风机
  •  伞
  •  电驱虫剂
  •  浴室用品
  •  内部电话/国际直拨电话
  •  迷你冰箱
  •  羽绒被
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90/1-4 Chengtalay 16, Chengtalay, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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