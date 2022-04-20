请记住，您必须满足所有额外的covid入学要求 ，这也包括申请泰国通票才能进入泰国。
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Beyond Patong 在普吉岛的餐厅、海滩和购物区提供优质住宿，是商务和休闲旅客的热门选择。这家四星级酒店距市中心仅 14 公里，距机场 40 公里，每年都吸引着众多旅客。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。 Beyond Patong酒店提供的设施和服务确保让客人住得愉快。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、24 小时保安、每日客房清洁、出租车服务、24 小时前台，以确保最大的舒适度。 Beyond Patong 的氛围体现在每间客房中。纯平电视、衣架、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品只是整个酒店的部分设施。酒店提供的娱乐设施包括健身中心、室外游泳池、游泳池（儿童）。无论您的旅行目的为何，Beyond Patong 都是您在普吉岛逗留的绝佳选择。