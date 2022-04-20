PHUKET TEST & GO

超越芭东 - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.5
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更新于 April 20, 2022
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Beyond Patong 在普吉岛的餐厅、海滩和购物区提供优质住宿，是商务和休闲旅客的热门选择。这家四星级酒店距市中心仅 14 公里，距机场 40 公里，每年都吸引着众多旅客。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。 Beyond Patong酒店提供的设施和服务确保让客人住得愉快。酒店在所有客房提供免费 Wi-Fi、24 小时保安、每日客房清洁、出租车服务、24 小时前台，以确保最大的舒适度。 Beyond Patong 的氛围体现在每间客房中。纯平电视、衣架、免费速溶咖啡、免费茶水、免费迎宾饮品只是整个酒店的部分设施。酒店提供的娱乐设施包括健身中心、室外游泳池、游泳池（儿童）。无论您的旅行目的为何，Beyond Patong 都是您在普吉岛逗留的绝佳选择。

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