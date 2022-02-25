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索菲特美憬阁普吉岛芭东 Avista Hideaway - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
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更新于 February 25, 2022
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39 9 MUEN NGEM ROAD, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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