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在卡马拉酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
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更新于 February 22, 2022
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104/8 kathu, Kamala, Phuket, Thailand, 83150

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