Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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