KRABI TEST & GO

奥南万岁度假村 - Krabi Test & Go Hotel

Krabi
8.1
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更新于 April 20, 2022
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地址/地图

194 Moo 3, Aonang Soi 8 Road, Ao Nang, Krabi, Thailand, 81180

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