奥卢克全景泳池别墅 - Krabi Sandbox Hotel

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到访甲米时，您会在 Ao Luek 全景泳池别墅感到宾至如归，因为它提供优质的住宿和一流的服务。从这里，客人可以充分享受这座热闹城市所提供的一切。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。充分利用这家甲米酒店的众多无与伦比的服务和设施。客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、出租车服务、票务服务、厨房、公共区域的无线网络连接等现场设施。酒店的住宿设施经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到壁橱、清洁用品、免费茶水、更衣室和毛巾。无论您是健身爱好者，还是只是在辛苦一天后寻找放松的方式，您都可以享受室外游泳池等娱乐设施。 Ao Luek Panoramic Pool Villa 是前往甲米的旅客的明智选择，每次都能提供轻松无忧的住宿体验。