普吉岛安达曼特拉度假村和别墅 - Phuket Sandbox Hotel

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普吉岛安达曼特拉度假村和别墅位于宁静的芭东海滩北端，享有安达曼海的壮丽景色和郁郁葱葱的绿色植物的芬芳背景，拥有真正的隐居氛围，但距离度假村仅几步之遥，您会发现许多享受的活动，包括休闲景点、购物机会和令人兴奋的夜生活。该度假村将成为您入住期间令人难忘的基地，是情侣、家庭和团体最喜欢的度假胜地。

度假村提供各种设施，包括简约风格的舒适起居区、简洁的线条、木质装饰和带家具的阳台。您可以选择一间或两间卧室、套房和别墅，其中一些设有户外浴缸，可俯瞰碧绿的海水。高级豪华套房是浪漫时光的理想选择，设有带家具的阳台，可以欣赏绝妙的海景，而宽敞的套房则是为难忘的家庭假期而打造。由于度假村位于一个僻静的悬崖顶区域，别墅是那些希望以美妙的海景或壮丽的日落宠爱自己的人的完美天堂。

此外，酒店提供一系列休闲活动，度假村确保为您的假期增添美食亮点，当然。餐厅和酒吧提供种类繁多的饮品，与浓郁的泰国和国际美食完美搭配。无论您出于何种原因前往普吉岛，安达曼特拉度假村和普吉岛别墅都是令人振奋和令人兴奋的假期的理想场所。