SAMUI (SHA+) TEST & GO

阿玛瑞苏梅岛 - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
8.6
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更新于 April 7, 2022
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Amari Koh Samui 坐落在风景如画的查汶海滩，以其柔软的沙滩和令人叹为观止的海景欢迎您的光临。苏梅岛机场距离曼谷只有一个小时的航程，从度假村和岛上最受欢迎的街区之一可轻松抵达。 Amari Koh Samui 是一个热带花园天堂，其装饰采用现代泰式设计，并为客人提供各种现代设施和设施。客人可以参观两个独立的游泳池以逃离和放松，或前往潜水中心进行一些水下冒险。餐饮选择让客人在全天营业的 Amaya Food Gallery 体验来自亚洲的美味之旅，一直到屡获殊荣的 Prego 餐厅供应意大利最佳风味美食。 Amari Koh Samui 总有一款适合您

便利设施/功能

  • 海滨
  • 游泳池
  • 小孩俱乐部
  • 健康
  • 微风水疗中心
  • 泰国和国际美食
  • 不客气的意大利餐厅
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地址/地图

14/3 Moo 2 Chaweng-Cheongmon Road, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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