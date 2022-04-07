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Amari Koh Samui 坐落在风景如画的查汶海滩，以其柔软的沙滩和令人叹为观止的海景欢迎您的光临。苏梅岛机场距离曼谷只有一个小时的航程，从度假村和岛上最受欢迎的街区之一可轻松抵达。 Amari Koh Samui 是一个热带花园天堂，其装饰采用现代泰式设计，并为客人提供各种现代设施和设施。客人可以参观两个独立的游泳池以逃离和放松，或前往潜水中心进行一些水下冒险。餐饮选择让客人在全天营业的 Amaya Food Gallery 体验来自亚洲的美味之旅，一直到屡获殊荣的 Prego 餐厅供应意大利最佳风味美食。 Amari Koh Samui 总有一款适合您