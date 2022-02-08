PHANG-NGA SANDBOX
All 4 Phang-nga Sandbox SHA++ Hotels (7 Day Packages)
更新于 February 8, 2022
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以下套餐价格已包含测试和运输费用。
阿亚拉别墅酒店
8.2
通过
737
条评论进行评分
28m² +
开始于
฿
20,653
(7天)
30%
订金
1
审查
阿亚拉别墅酒店
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Villa with Beach View
28m²
7 Day Sandbox ฿
20,653
Family Villas Triple
32m²
7 Day Sandbox ฿
23,053
Deluxe room
33m²
7 Day Sandbox ฿
18,515
斯攀瓦巴巴海滩俱乐部纳泰豪华泳池别墅酒店
9.1
通过
113
条评论进行评分
70m² +
开始于
฿
76,225
(7天)
斯攀瓦巴巴海滩俱乐部纳泰豪华泳池别墅酒店
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Baba Suite Ocean View
70m²
7 Day Sandbox ฿
76,225
Baba Suite
70m²
7 Day Sandbox ฿
65,622
Baba Pool Suite with Ocean View
80m²
7 Day Sandbox ฿
93,898
Pullman Khao Lak Resort
8.9
通过
43
条评论进行评分
44m² +
开始于
฿
22,050
(7天)
Pullman Khao Lak Resort
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Deluxe Room, 1 King Size Bed or Twin Bed
44m²
7 Day Sandbox ฿
22,050
FAMILY SUITE, 1 King Size Bed and 2 Single Beds
62m²
7 Day Sandbox ฿
46,513
Khaolak Wanaburee Resort - ฿
27,150
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