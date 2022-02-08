PHANG-NGA SANDBOX

All 4 Phang-nga Sandbox SHA++ Hotels (7 Day Packages)

更新于 February 8, 2022

显示4 Phang-nga Sandbox酒店. 房间也按房间过滤 任何等级。 目前，所有结果均按 人气度. 仅显示提供7 Day隔离套餐的酒店。

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Showing 4 SHA++ hotels, 20 packages
thailandsha.com
注意
以下套餐价格已包含测试和运输费用。

  1. 阿亚拉别墅酒店

    8.2
    通过
    737    条评论进行评分
    28m² +
    开始于 ฿20,653 (7天)
    阿亚拉别墅酒店 - 0阿亚拉别墅酒店 - 1
    30% 订金
    1 审查
    阿亚拉别墅酒店
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    Villa with Beach View 28
    7 Day Sandbox ฿20,653
    Family Villas Triple 32
    7 Day Sandbox ฿23,053
    Deluxe room 33
    7 Day Sandbox ฿18,515

  2. 斯攀瓦巴巴海滩俱乐部纳泰豪华泳池别墅酒店

    9.1
    通过
    113    条评论进行评分
    70m² +
    开始于 ฿76,225 (7天)
    斯攀瓦巴巴海滩俱乐部纳泰豪华泳池别墅酒店 - 0斯攀瓦巴巴海滩俱乐部纳泰豪华泳池别墅酒店 - 1
    斯攀瓦巴巴海滩俱乐部纳泰豪华泳池别墅酒店
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    Baba Suite Ocean View 70
    7 Day Sandbox ฿76,225
    Baba Suite 70
    7 Day Sandbox ฿65,622
    Baba Pool Suite with Ocean View 80
    7 Day Sandbox ฿93,898

  3. Pullman Khao Lak Resort

    8.9
    通过
    43    条评论进行评分
    44m² +
    开始于 ฿22,050 (7天)
    Pullman Khao Lak Resort - 0Pullman Khao Lak Resort - 1
    Pullman Khao Lak Resort
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    Deluxe Room, 1 King Size Bed or Twin Bed 44
    7 Day Sandbox ฿22,050
    FAMILY SUITE, 1 King Size Bed and 2 Single Beds 62
    7 Day Sandbox ฿46,513
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