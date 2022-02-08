KRABI SANDBOX
All 4 Krabi Sandbox SHA++ Hotels (7 Day Packages)
更新于 February 8, 2022
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SHA++ hotels,
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注意
以下套餐价格已包含测试和运输费用。
皮皮岛度假村
8.4
通过
1621
条评论进行评分
37m² +
开始于
฿
44,128
(7天)
5%
订金
皮皮岛度假村
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1 King Garden Bungalow Non-Smoking
37m²
7 Day Sandbox ฿
44,128
Amari Vogue 甲米
8.6
通过
541
条评论进行评分
40m² +
开始于
฿
50,300
(7天)
Amari Vogue 甲米
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Superior Room
40m²
7 Day Sandbox ฿
50,300
Grand Deluxe Room
54m²
7 Day Sandbox ฿
60,800
Deluxe Room
54m²
7 Day Sandbox ฿
53,800
Lanta Pearl Beach Resort
8.4
通过
321
条评论进行评分
30m² +
开始于
฿
23,000
(7天)
有退款政策
50%
订金
Lanta Pearl Beach Resort
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Double Bungalow
30m²
7 Day Sandbox ฿
23,000
Family Bungalow
35m²
7 Day Sandbox ฿
26,000
Superior Family Bungalow
37m²
7 Day Sandbox ฿
29,000
和平拉古娜度假村 - ฿
18,100
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