KRABI SANDBOX

All 4 Krabi Sandbox SHA++ Hotels (7 Day Packages)

更新于 February 8, 2022

显示4 Krabi Sandbox酒店. 房间也按房间过滤 任何等级。 目前，所有结果均按 人气度. 仅显示提供7 Day隔离套餐的酒店。

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Showing 4 SHA++ hotels, 15 packages
thailandsha.com
注意
以下套餐价格已包含测试和运输费用。

  1. 皮皮岛度假村

    8.4
    通过
    1621    条评论进行评分
    37m² +
    开始于 ฿44,128 (7天)
    皮皮岛度假村 - 0
    5% 订金
    皮皮岛度假村
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    1 King Garden Bungalow Non-Smoking 37
    7 Day Sandbox ฿44,128

  2. Amari Vogue 甲米

    8.6
    通过
    541    条评论进行评分
    40m² +
    开始于 ฿50,300 (7天)
    Amari Vogue 甲米 - 0Amari Vogue 甲米 - 1
    Amari Vogue 甲米
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    Superior Room 40
    7 Day Sandbox ฿50,300
    Grand Deluxe Room 54
    7 Day Sandbox ฿60,800
    Deluxe Room 54
    7 Day Sandbox ฿53,800

  3. Lanta Pearl Beach Resort

    8.4
    通过
    321    条评论进行评分
    30m² +
    开始于 ฿23,000 (7天)
    Lanta Pearl Beach Resort - 0Lanta Pearl Beach Resort - 1
    有退款政策
    50% 订金
    Lanta Pearl Beach Resort
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    Double Bungalow 30
    7 Day Sandbox ฿23,000
    Family Bungalow 35
    7 Day Sandbox ฿26,000
    Superior Family Bungalow 37
    7 Day Sandbox ฿29,000
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