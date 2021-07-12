我真的没有什么好说的

沟通不畅，运行不畅，送餐服务迟到，经常对请求无响应

我是曼谷大都会酒店的现任 ASQ 客人，我的建议是寻找另一家酒店。语言和与工作人员的沟通确实存在问题。除了只能通过电子邮件直接访问的总经理之外，大多数员工都误解了任何通信。主要的酒店通讯方式是使用您的手机线路和指定的 WhatsApp 链接到前台。仍然有明确的指示，他们经常无法理解请求，迟到或只是忘记。食物的选择和质量特别差。他们提供早餐午餐和晚餐的固定用餐时间，并有 30 分钟的交货窗口。在过去的一周里，他们迟到了 20 分钟到 1 小时不等。尽管网上有图片表示，但房间非常小。不像其他 ASQ 酒店也提供订购非 ASQ 套餐的选项，这家酒店没有，因此您不能订购例如果汁、可乐、汉堡或其他东西。为您提供水咖啡和茶就是这样。网上还有很多其他选择，尽管网站声称由于容量有限而提前预订，但这家酒店只有一层楼可供 ASQ 客人入住，而这层楼的容量仅为其容量的 60%。其他酒店还允许您在进行了 2 次 Covid 阴性测试（大约 6-8 天）后，在预先安排的户外休息时间坐在游泳池或指定区域......这家酒店没有这样的规定，并告诉您已经安排好了由卫生部长。并非如此，我已经审查了泰国卫生部长的最新消息。我强烈建议不要使用这个设施