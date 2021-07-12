AQ酒店客房总数 70 卧室
伙伴医院 Mongkutwattana Hospital
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Metropole Bangkok是一幢低层建筑，位于曼谷便利的区域，可俯瞰曼谷天际线，设有一个私人停车场，可俯瞰曼谷天际线。所有公共区域均提供免费WiFi。一室公寓行政客房设有阳台。
这里的所有空调客房均装饰豪华。每间客房均设有舒适的床和位于客房一角的休息区。提供一台平面电视，台灯和咖啡/茶设施。私人浴室配有免费洗浴用品。
Emporium和EmQuartier购物中心距离Metropole Bangkok酒店有20分钟的车程，而Terminal 21百货公司则在25分钟的车程内。卡米利安医院距离1,950英尺，曼谷医院距离2,450英尺。最近的机场是素万那普国际机场，距离酒店14英里。
便利设施/功能
- Mongkutwattana医院的医疗服务
- 24小时待命的经过认证的医务人员
- Free doctor consultation through Telemedecine service
- 2 times Real-Time PCR for COVID-19 test by hospital on day 3-5 and 11-13
- 隔离期后的清洁卫生证明
- 从素万那普或廊曼国际机场到酒店的单程交通
- 每天3餐（特别套餐）
- 洗衣服务可享受15％的折扣
- 无限高速上网
- 从第一天开始，在隔离期间，您可以在指定的吸烟区或带阳台的住宿的第7天吸烟。
- 每周两次清洁服务
- 可应要求提供瑜伽垫和哑铃（先到先得）
- 所有住宿均配有洗衣机和微波炉
如果您是曼谷大都会饭店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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2.6 Studio Executive
正数负面的
- 沟通不畅，运行不畅，送餐服务迟到，经常对请求无响应
我是曼谷大都会酒店的现任 ASQ 客人，我的建议是寻找另一家酒店。语言和与工作人员的沟通确实存在问题。除了只能通过电子邮件直接访问的总经理之外，大多数员工都误解了任何通信。主要的酒店通讯方式是使用您的手机线路和指定的 WhatsApp 链接到前台。仍然有明确的指示，他们经常无法理解请求，迟到或只是忘记。食物的选择和质量特别差。他们提供早餐午餐和晚餐的固定用餐时间，并有 30 分钟的交货窗口。在过去的一周里，他们迟到了 20 分钟到 1 小时不等。尽管网上有图片表示，但房间非常小。不像其他 ASQ 酒店也提供订购非 ASQ 套餐的选项，这家酒店没有，因此您不能订购例如果汁、可乐、汉堡或其他东西。为您提供水咖啡和茶就是这样。网上还有很多其他选择，尽管网站声称由于容量有限而提前预订，但这家酒店只有一层楼可供 ASQ 客人入住，而这层楼的容量仅为其容量的 60%。其他酒店还允许您在进行了 2 次 Covid 阴性测试（大约 6-8 天）后，在预先安排的户外休息时间坐在游泳池或指定区域......这家酒店没有这样的规定，并告诉您已经安排好了由卫生部长。并非如此，我已经审查了泰国卫生部长的最新消息。我强烈建议不要使用这个设施
2.5 Studio Deluxe
正数负面的
- 酒店坐落在一个非常繁忙的十字路口，昼夜交通噪音震耳欲聋。阳台很脏，外面的交通噪音甚至更大，所以无法出去。
- 食物很一般，每天都必须送熊猫食品，当它送来时，前台接待员不会直接把它拿来，他们会让它变冷，直到他们拿来检疫食品轮。
- Covid 测试他们会在早上 6 点 30 分叫你起床并拍摄它，这是由一个女人在玻璃屏幕后面完成的，她的手臂伸进屏幕，所以你可以想象它是多么温和。
- 不要留在这里，两周后我被交通噪音弄疯了。
不要留在这里。我现在已经进行了四次隔离，这是迄今为止最糟糕的一次。可怕的隔离酒店
4.4 Studio
正数
负面的
- 当我第一次到达时，我注意到它是多么的干净！房间内令人惊叹的东西，包括厨房设备和一个小小的浴缸，但仍然非常值得！哈哈
- 我注意到这里的桌子很小，我用笔记本电脑和显示器做了很多设计工作。在我来到这里的第一个小时内，三位可爱的泰国女性给了我一张巨大的办公桌！如此惊人。
- 我还要求食物不要涂上酱汁，不要油炸，不要蒸等，他们都遵守了！！！
- 他们在这里是如此，如此，善良。真的。
- 您每天都可以通过 WhatsApp 访问它们。
- 他们每天准时将 3 餐送到您的房间。每天都有不同的食物，但作为一个来自越南的美国人和一个非常健康的人，食物很快就变老了。但是能够稍微改变一下并在外面订购自己的食物真是太好了！我从抢购市场订购了一吨水果和蔬菜。在我来这里的 16 天里，我花了大约 50 美元来确保我得到了合适的蔬菜和东西。
- 不过我就是这么挑剔。如果你不担心营养和东西，食物就足够了:)
- 他们给我带来了额外的水、盐和其他我需要的东西！
- 房间很小。准备。阳光很少，但窗户很大。浴缸不适合较高的人。我只是一个只有 5'3" 的小女孩。我可以适应，但无论如何它都不舒服，哈哈。更重要的是，我只是一个放松 10 分钟并做一些不同的事情的地方。
- 如上所述，食物变旧了，但您可以轻松订购！
感谢您回答我所有的要求 Metropole 以及所有友好和（我假设是微笑的）员工！！！ <3 <3 <3
4.7 Studio
正数
负面的
- 出色的员工，TrueVisions美国频道，一流的wifi，高天花板，良好的床铺，设施齐全的厨房和洗衣机/干衣机，街景/运河/市场景观，冷气空调
在干净的房间里，用冷交流电和无休止的食物来喂养和护理14天，您就不会出错。在我来到这里之前，我低估了洗衣机/干衣机的重要性-非常感谢！所有洗浴用品都配有大量毛巾，卫生纸和水。令人惊讶的干净的床上用品，各种枕头，大量照明设备，室内无线路由器，带10个英语电影/电视频道的智能电视，拱形天花板（四楼），舒适的椅子和曼谷街头的生活景观，我什至能看到运河船站旁的当地市场。每顿饭食物都不错，有蔬菜可供选择。到目前为止，我们的住宿感到非常满意（仅剩4天！）。