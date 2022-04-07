BANGKOK TEST & GO

曼谷马来西亚酒店 - AQ / ASQ

Bangkok
7.5
通过
1982条评论进行评分
更新于 April 7, 2022
AQ酒店客房总数 50 卧室
伙伴医院 Suksawat Hospital

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曼谷马来西亚酒店所提供的设施和服务确保了客人住宿愉快。这家酒店提供众多的现场设施，即使是最挑剔的客人也可以满意。

曼谷马来西亚酒店拥有119间卧室。所有客房都布置高雅，甚至还提供空调，叫醒服务，书桌，迷你吧，电话等舒适设施。酒店的娱乐设施十分丰富，包括按摩。当您在曼谷寻找舒适便捷的住宿时，Malaysia Hotel Bangkok就是您的家外之家。

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地址/地图

54 Ngam Duphli Alley, Thung Maha Mek, Sathon, Bangkok 10120

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