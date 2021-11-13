AQ酒店客房总数 370 卧室
伙伴医院 Bangpakok 9 International Hospital
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返回泰国后，享受无与伦比的私密性和世界一流的医疗保健服务。宽敞，舒适的住宿，经过全面消毒的机场接送，全膳，健康检查等，可为您在曼谷中心提供安全与安宁的住宿。
我们所有的替代州隔离检疫方案都是与Bangpakok 9国际医院合作开发的，将每次隔离检疫转变为一种豪华的健康体验。无论您是泰国公民，国际旅行者还是外籍人士返回家中，我们均提供经政府批准的全包服务，可确保您安全舒适地入住。
便利设施/功能
- 全膳服务，包括早餐，午餐，晚餐
- 免费WiFi和40多个电视频道
- COVID-19筛查测试的设计区域
- 从BKK机场或DMK机场到酒店的接送服务
- 对物业进行的COVID-19筛查测试
- 24小时值班的护士每天进行两次体温检查，并在隔离期间应对另一种与健康相关的需求
- 出发当天获得无COVID-19的官方证书
如果您是曼谷河畔安纳塔拉酒店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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4.9 Deluxe Room
正数负面的
Everything was perfect, from going through the airport to spending 7 days at the hotel, Great service
4.8 Deluxe Room
pleasant experience. My family and i would go back to anantara riverside if we have to go into ASQ again.
5.0 Deluxe Room
正数
负面的
- 出色的客户服务、景观阳台、美味的食物选择和灵活的食物，包括素食。
我不能要求更好的隔离体验。食物很棒，客房服务人员非常灵活，特别是因为我要求素食。总的来说，每个人都很专业，很有爱心，并尽一切可能确保我感到舒适。带风景的阳台使隔离变得更加可行！
4.8 Deluxe River View Room
正数
负面的
- 非常友好的工作人员（接待 + 医疗）
- 对请求的立即反应（由于邻居吸烟而改变房间，火车票......）
- 精选的食物 + 质量和准时送到房间顶部！
- 水源充足（5 天后接听）
- 保存完好的物业，宽敞的客房和阳台，享有花园和河流的美景
- 通过笔记本电脑从亚马逊/Netflix 流式传输是可能的，没有任何问题
- 电视已经过时，只有“德国之声”作为德国节目 - 有幸拥有互联网和（您自己的）笔记本电脑。
- 对于喜欢晚上“超市照明”的人来说，LED照明的流明可能不够。
最好的？食物；) 有欧洲、美国、印度、泰国、日本、素食；您在主页上做出选择的前一天。
当然，被锁起来很可怕，但酒店对此无能为力；但是床/浴室/房间/冰箱/茶壶壁龛真的很舒适干净；呆在阳台上也有空间感——江景、桥景、轮船、楼宇和花园/游泳池/码头的景色都有解放的效果。
PCR 测试在第 1、5、12 天进行；一切都经过精心策划，非接触式，整洁。我真的很满意，酒店自己的服务无可挑剔，通过电子邮件或电话立即回复 - 这应该是一家名副其实的 5 星级酒店。
结论：如果已经被锁定，那么总是再次出现！
3.7 Deluxe Room
正数负面的
良好的体验，但对于这个价格，我可以住在威斯汀这样的其他酒店并拥有更大的房间
5.0 Deluxe River View Room
正数
- 工作人员在预订程序方面提供了出色的帮助。
- 准时接机。
- 入住效率高。
- 各种菜单可供选择和美味的食物。
安纳塔拉提供了人们所希望的最好的隔离体验。对 ASQ 程序进行了清楚的解释和细致的遵循。
4.0 Junior River View Suite
正数
负面的
- 从ASQ开始就让我感到非常受欢迎。工作人员都非常友好和乐于助人。
- 房间很宽敞，有我需要的一切，包括我必须租用的健身车。
- 食物很棒，尽管在住宿期间有点重复。印度的选择非常好吃！
- 在第一个Covid阴性测试后，休闲区在河边不错。
- 这是我一生中住过的最吵的房间。我住过很多酒店，但这太可怕了。
- 从06:00到午夜12点，我不断听到家具被拖到我上方的木地板上的声音。我向接待处提了三遍，没有任何改变。在结帐时，我被告知是两个人租用了健身器材。
- 最重要的是，不断走动和关门，其中一个房间是否被用作服务/客房服务房间，我永远不会知道。
- 阳台上允许吸烟，如果您不吸烟，也可以，但我可以，但是应该把它放在酒店的一侧，远离不吸烟的人，因为我也可以在房间里闻到它的气味。我选择这家酒店的部分原因是为了阳台。
可爱的酒店，在维持ASQ标准方面做得很好，但是我认为上述负面因素使我失望。
4.9 Deluxe Room
正数
- 打扫
- 休闲区
- 餐饮业
- 新技术
- Covid协助19
- 专业精神
- 友善
从您抵达酒店那一刻起，一切都井井有条。这次逗留，即使很长时间，也没有打扰我，也没有让我感到无聊。护理人员应及时专业地给出测试结果。谢谢大家的逗留。我希望世界各地尽快恢复正常。
🙏🙏🙏
4.7 Junior River View Suite
正数
负面的
- 对河的景色非常放松。这些东西是专业的，我喜欢这种“护理”风格。小型套房拥有宽敞的空间，可放心使用，床单具有超舒适的品质，我对自己的选择感到满意，我会再做一次。
我建议，是美好的时光，东西总是友好和乐于助人。食物美味可口，几乎每隔五天，菜单就会重新开始。可以有点无聊，但它的asq。