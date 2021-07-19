AQ酒店客房总数 100 卧室
伙伴医院 World Medical Hospital
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我们随时准备与世界医学医院合作，通过我们的替代州隔离检疫套餐欢迎您返回泰国，以补充经过消毒的机场接送，COVID测试和医生咨询。在各种房型中享受您的住宿，充分享受夜晚的宽敞舒适住宿。
曼谷大使酒店已获得泰国安全与卫生总局颁发的SHA认证，这证明我们的卫生和疾病预防标准符合相应部门制定的准则。
祝您旅途愉快，在曼谷过得愉快
便利设施/功能
- 3次COVID-19拭子测试
- 24小时值班的护士每天进行两次体温检查并进行健康评估
- 从廊曼（Don Mueang）或素万那普机场（Suvarnabhumi Airport）到酒店的机场接机服务（从U-Tapao机场接机需支付2,000泰铢的补充费）
- 每天3顿饭（从所选菜单中选择）
- 提供高速无线网络
如果您是曼谷大使酒店
的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
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1.1 Amtel Suite
负面的
- 超级糟糕的食物。可怜的服务。丢了我的衣服。晚餐过去常常在下午 5 点前送达，而且习惯在吃之前变冷。傲慢的员工。没有适当的规则/他们应该被禁止做 ASQ。
超级糟糕的食物。可怜的服务。丢了我的衣服。晚餐过去常常在下午 5 点前送达，而且习惯在吃之前变冷。傲慢的员工。没有适当的规则/他们应该被禁止做 ASQ。
4.7 Standard Room with Balcony
正数
负面的
- 惊人的无线网络
- 美味的食物
- 好服务
- 舒适的床
- 允许从食品熊猫购买并抢购
我肯定会再次留在这里。
尽管他们说你不能从外面订购食物，但一旦我订购了它，他们就在对包装进行消毒后才把食物送到我的房间。
我从阳台上看到了非常好的景色
4.3 Standard Room with Balcony
正数
负面的
- Facebook 的快速响应。
- 在旅行前几天我们需要时帮助进行快速修改。
- 免费房间升级阳台+微波炉。
- 地点。
- 食物 - 有时太辣，但总体来说非常好，分量也不错。
- 清洁度。
- 优质的服务 - 始终为客户做到最好。
- 在 VASU 以优惠的价格免费兑换我们的货币。
- 免费 7/11 购买。
- 在我们的家庭连通房里有更重的哑铃和健身促销套餐，因为我丈夫是运动员，所以我们要求这样做。
- Wifi 速度很快，但连接很复杂。
- 非常舒适的床、枕头和床垫。
- 有时主房间的空调效果不佳。
- 自从我们到达以来，主浴室漂浮着，闻起来有点难闻，但我们在连通房中使用了另一个，没有问题。
- 连通房的沙发不舒服。
非常推荐的隔离场所。
优质的服务和客户关怀。
微波炉非常有用，因为用餐时间可以真正晚于送餐时间。（早餐 8 小时左右，午餐 11:30 左右，晚餐 16:30 左右）。
无论如何，ASQ 隔离区都很贵，但与其他价格相似的地方相比，它们提供了更多的好处，例如健身或儿童角优惠。
5.0 Standard Room with Balcony
正数
负面的
- 房间很好
- 设施很好
- 接待和保健优秀
- 食物哦，我的上帝太棒了
- 很乐意再次入住
真令人惊讶，你认为隔离酒店，但我必须说关于 asq 酒店的一切都非常好，一点也没有错
Nemo 可爱，乐于助人，彬彬有礼，没什么问题，效率很高
非常感谢你对我的照顾
5.0 Standard Room with Balcony
正数负面的
从飞机离开飞机场到地面很容易，地勤人员会面，然后直接带到酒店，并通过健身健身房的很棒的员工团队登机至房间，谢谢
5.0 Standard Room
正数负面的
一位朋友向我推荐了这个地方，如果我再次要进行隔离，这个选择是完美的，这是我的首选
1.3 Standard Room
负面的
- 我的泰国妻子打电话给酒店，说她有分娩症状...而且他们不在乎
第11天后，他们来打扫我的房间...而售出包裹的人说，每隔2天他们就会来打扫一次
3.9 Standard Room
正数负面的
很好，服务迅速，并采取了最大的安全措施。...良好的地理位置，氛围和干净宽敞的房间