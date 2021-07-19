Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Booking requests for Ambassador Hotel Bangkok are no longer possible through ASQ.in.th, but dont worry we have over 400+ ASQ/ALQ/SANDBOX hotels which regulary update their information on our platform.



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我们随时准备与世界医学医院合作，通过我们的替代州隔离检疫套餐欢迎您返回泰国，以补充经过消毒的机场接送，COVID测试和医生咨询。在各种房型中享受您的住宿，充分享受夜晚的宽敞舒适住宿。

曼谷大使酒店已获得泰国安全与卫生总局颁发的SHA认证，这证明我们的卫生和疾病预防标准符合相应部门制定的准则。

祝您旅途愉快，在曼谷过得愉快