Moonstone 是一座私人别墅,必须体验才能真正欣赏。它简直是苏梅岛上最好的别墅。它非常适合大小团体,并为与家人和朋友的特殊假期提供千载难逢的环境。到目前为止,100% 入住过这栋别墅的客人都写了完美的评论。在我们的第一年,我们为入住 3 晚以上的客人提供大幅折扣,以便我们欢迎您第一次入住 Moonstone!立即预订以享受优惠,因为这些价格在 2019 年之后将不再可用!从您踏入月光石的那一刻起,您就会知道自己正在享受一些特别的东西。直接栖息在海滨,享有苏梅岛整个北海岸一览无余的日落美景,您将在岛上最负盛名的社区享受完全的隐私。 Moonstone 是一个配备齐全、独一无二的私人别墅体验,通常提前几个月预订。为什么?因为这只是提供以下所有内容的别墅:- 隐私。当您在别墅中时,您会觉得这是您自己的私人度假村 - 位置。 10 分钟即可到达岛上所有最好的购物场所、海滩、餐饮和娱乐场所 - In-Villa Staff。大多数豪华别墅仅提供 2 名员工。在 Moonstone,我们有 5 名全职员工在别墅内用餐。我们的私人厨师会让您惊叹不已 - 景观。 Moonstone 拥有岛上最好的日落美景——宽敞的生活层。其他 5 或 6 间卧室的别墅在图片中可能看起来很棒,但当您到达时通常会感到非常拥挤。 Moonstone 的生活水平是广阔的——娱乐。 Moonstone 有一个完整的剧院/游戏室以及一个健身房 - 海滨。是的,Moonstone 直接坐落在海滨,拥有我们自己的私人通道,您可以使用它来发射我们的海上皮划艇,供客人免费使用 - 美丽的沙滩仅 200 米步行 - 海上皮划艇,客人可以免费从我们酒店的私人空间下水海滨- Luxury PerfectedBook 现在.....如果您的日期有空!!

