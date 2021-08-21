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普吉岛布拉萨里（Burasari Phuket） - AQ / ASQ

Phuket
8.5
通过
5755条评论进行评分
更新于 February 9, 2022
2 评论
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普吉岛布拉萨里酒店（Burasari Phuket）热情拥抱自然，时尚和舒适。这座度假胜地位于普吉岛著名的Patong海滩上，是一处田园诗般的静修胜地，在Patong充满活力的海滩风光，繁忙的购物场所和繁华的夜生活中，为您提供了一片郁郁葱葱的热带宁静绿洲。别致的室内设计，宁静的游泳池，柔和的瀑布以及宁静的花园氛围，使其成为世界特别酒店之一。 186间豪华客房展现了北部和现代泰式风格的典雅气息。富有魅力和现代感的Mood Collection房间-九个独立设计的幻想房间-提供与普通酒店房间不同的难忘度假胜地。普吉岛Burasari饭店的独特魅力在于“宾至如归”的哲学-真正的特殊感觉，良好的风格，轻松的舒适，热情的服务和美味的食物，使您在这里逗留，这是挑剔的旅行者和蜜月旅行者的最佳选择，他们希望在所有的旅行中获得难忘的假期体验舒适的家。

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分数
4.5/5
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🇩🇰Per Sjøqvist

评论于 21/08/2021
到达 13/08/2021
4.3 Premier Room
正数     
  • Excellent location
  • Good breakfast
  • Everything clean and in good order
负面的
  • Wifi weak

Nice hotel, friendly staff, fantastic location close to beach. Everything clean and in order. Good value

🇭🇺Anita Ohlmann

评论于 03/08/2021
到达 02/07/2021
4.8 Premier Pool View
正数     
  • 位置好，员工友好
负面的
  • 没有负面的东西

我会向所有人推荐这家酒店。工作人员非常友好，房间干净舒适。食物很美味而且价格也不错。

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