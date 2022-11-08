短答案是响亮的YES，长答案如下：
6 月 17 日，泰国将大麻纳入管理传统医学的立法中，禁止向 20 岁以下的人、孕妇和哺乳期妇女出售大麻。虽然种植大麻植物供个人使用是允许的，但合法销售植物或由它们制成的任何东西都需要许可证。
大麻花可以含有无限量的四氢大麻酚，但像软糖这样的衍生物只能含有微薄的 0.2%。虽然在家中吸食大麻可能是合法的，但适用于被判定为“公害”的行为的规则不鼓励在公共场合吸食大麻，并可能导致 700 美元的罚款或三个月的监禁。
请注意，浓缩物（蜡和墨盒）仍然是非法的。
在泰国大麻合法化之后，成千上万的大麻相关业务销售大麻产品和服务。
是的！只要您已注册，您就可以在泰国合法种植大麻。
根据 FDA 的说法，注册人被允许生产和消费大麻和大麻，以增强个人健康、创造常规药物以及用于商业和工业用途。他们还可以种植和提炼大麻和大麻植物部分。
除了出生日期和 13 位身份证号码外，申请人还必须说明他们是否计划出于个人、医疗或商业目的消费大麻。
四氢大麻酚 (THC) 是一种使大麻具有欣快效果或“高度”的化学物质，在大麻提取物中的含量仍然超过 0.2%，但它们仍然是非法的麻醉品。
是的！只要您通过公共卫生部的泰国传统和补充医学部获得适当的许可证，您就可以在泰国合法销售大麻。
申请人可以是持有有效工作签证的泰国人或外国人。他们必须已经在他们想要销售大麻的实体店之外经营他们的公司。企业主可以选择代理人代表他们提交申请。
三种许可证类型。每个都有单独的费用，例如将大麻出口到另一个国家的许可证为 20,000 泰铢或用于医学研究的 1,000 泰铢。我们在那里合理的 3,200 泰铢是零售许可证。
20 泰铢的申请费用将由工作人员连同您的申请和支持文件一起收取，但在许可证获得授权并准备取件之前不会再支付任何费用，这大约需要 30 天。
虽然可以申请所有三个许可证，但这样做需要填写三个不同的申请表。
第一部分询问申请人是注册为个人、企业还是指定代表。通过注册为企业，所有官方指定的代理商都在许可证范围内。
基本文件列在第二部分中，此时我们开始寻找有一个小时空闲时间的打印店。人，这些是官僚：在下午 4 点，他们将关门。
当所有文书工作（包括 20 泰铢）获得批准后，我们被指示等待电话和电子邮件通知。目前，该过程大约需要 30 天。如果被接受，您将需要在许可证正式归您之前返回并支付费用。
自批准之日起，许可证有效期为三年。如果在到期后需要延期，则需要再次旅行。
有了这个，所有有抱负的商人都将准备好在法律需要时出售大麻。如果立法改变了怎么办？据一位工作人员称，目前的许可范式被破坏可能不会是“两三年”。
当然，所有这些信息都可以发展。如果当局将其视为优先事项，该应用程序可能会在未来被放到网上并变得对英语友好。