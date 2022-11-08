大麻

泰国的大麻
更新于 Nov 16th, 2022

我可以在泰国合法购买大麻吗？

短答案是响亮的YES，长答案如下：

6 月 17 日，泰国将大麻纳入管理传统医学的立法中，禁止向 20 岁以下的人、孕妇和哺乳期妇女出售大麻。虽然种植大麻植物供个人使用是允许的，但合法销售植物或由它们制成的任何东西都需要许可证。

大麻花可以含有无限量的四氢大麻酚，但像软糖这样的衍生物只能含有微薄的 0.2%。虽然在家中吸食大麻可能是合法的，但适用于被判定为“公害”的行为的规则不鼓励在公共场合吸食大麻，并可能导致 700 美元的罚款或三个月的监禁。

请注意，浓缩物（蜡和墨盒）仍然是非法的。

在泰国哪里可以买到大麻？

在泰国大麻合法化之后，成千上万的大麻相关业务销售大麻产品和服务。

泰国的大麻简史

  • 2019 年 2 月 批准用于医疗目的的大麻用途
  • 2020 年 12 月 当地大麻种植者获得绿灯
  • 整个 2021 年 大麻咖啡馆开始使用 CBD/HEMP 产品开放
    在将大麻叶从麻醉品清单中除名之后，泰国的大麻咖啡馆突然出现，提供用大麻叶制成的茶和菜肴（包括比萨饼）。
  • 2022 年 1 月 大麻从毒品清单中删除
    大麻 - 包括芽 - 已从麻醉品清单中删除，但 THC 含量超过 0.2% 的提取物除外。对麻醉品法的修订旨在解除对那些出于医疗目的或研究目的种植这种植物的限制。
  • 2022 年 6 月 大麻在泰国完全合法化

我可以在泰国合法种植大麻吗？

是的！只要您已注册，您就可以在泰国合法种植大麻。

根据 FDA 的说法，注册人被允许生产和消费大麻和大麻，以增强个人健康、创造常规药物以及用于商业和工业用途。他们还可以种植和提炼大麻和大麻植物部分。

除了出生日期和 13 位身份证号码外，申请人还必须说明他们是否计划出于个人、医疗或商业目的消费大麻。

四氢大麻酚 (THC) 是一种使大麻具有欣快效果或“高度”的化学物质，在大麻提取物中的含量仍然超过 0.2%，但它们仍然是非法的麻醉品。

我可以在泰国合法销售大麻吗？

是的！只要您通过公共卫生部的泰国传统和补充医学部获得适当的许可证，您就可以在泰国合法销售大麻。

申请人可以是持有有效工作签证的泰国人或外国人。他们必须已经在他们想要销售大麻的实体店之外经营他们的公司。企业主可以选择代理人代表他们提交申请。

三种许可证类型。每个都有单独的费用，例如将大麻出口到另一个国家的许可证为 20,000 泰铢或用于医学研究的 1,000 泰铢。我们在那里合理的 3,200 泰铢是零售许可证。

20 泰铢的申请费用将由工作人员连同您的申请和支持文件一起收取，但在许可证获得授权并准备取件之前不会再支付任何费用，这大约需要 30 天。

虽然可以申请所有三个许可证，但这样做需要填写三个不同的申请表。

第一部分询问申请人是注册为个人、企业还是指定代表。通过注册为企业，所有官方指定的代理商都在许可证范围内。

基本文件列在第二部分中，此时我们开始寻找有一个小时空闲时间的打印店。人，这些是官僚：在下午 4 点，他们将关门。

当所有文书工作（包括 20 泰铢）获得批准后，我们被指示等待电话和电子邮件通知。目前，该过程大约需要 30 天。如果被接受，您将需要在许可证正式归您之前返回并支付费用。

自批准之日起，许可证有效期为三年。如果在到期后需要延期，则需要再次旅行。

有了这个，所有有抱负的商人都将准备好在法律需要时出售大麻。如果立法改变了怎么办？据一位工作人员称，目前的许可范式被破坏可能不会是“两三年”。

当然，所有这些信息都可以发展。如果当局将其视为优先事项，该应用程序可能会在未来被放到网上并变得对英语友好。

 
Thailand Travel Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Long Term Resident Visa (LTR)
Thailand ESim
Covid Visa Extension
Retirement Visa Extension
Visa Agent Thailand
Special Tourist Visa (STV)
Visa Extension in Thailand
Visa on Arrival in Thailand
Thailand Visa E-Extension
Thailand Cannabis, and Weed Shops
Thai News
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU
HI