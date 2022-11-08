更新于 Nov 16th, 2022

我可以在泰国合法购买大麻吗？ 短答案是响亮的YES，长答案如下： 6 月 17 日，泰国将大麻纳入管理传统医学的立法中，禁止向 20 岁以下的人、孕妇和哺乳期妇女出售大麻。虽然种植大麻植物供个人使用是允许的，但合法销售植物或由它们制成的任何东西都需要许可证。 大麻花可以含有无限量的四氢大麻酚，但像软糖这样的衍生物只能含有微薄的 0.2%。虽然在家中吸食大麻可能是合法的，但适用于被判定为“公害”的行为的规则不鼓励在公共场合吸食大麻，并可能导致 700 美元的罚款或三个月的监禁。 请注意，浓缩物（蜡和墨盒）仍然是非法的。

泰国的大麻简史 2019 年 2 月 批准用于医疗目的的大麻用途

批准用于医疗目的的大麻用途 2020 年 12 月 当地大麻种植者获得绿灯

当地大麻种植者获得绿灯 整个 2021 年 大麻咖啡馆开始使用 CBD/HEMP 产品开放 在将大麻叶从麻醉品清单中除名之后，泰国的大麻咖啡馆突然出现，提供用大麻叶制成的茶和菜肴（包括比萨饼）。

2022 年 1 月 大麻从毒品清单中删除 大麻 - 包括芽 - 已从麻醉品清单中删除，但 THC 含量超过 0.2% 的提取物除外。对麻醉品法的修订旨在解除对那些出于医疗目的或研究目的种植这种植物的限制。

2022 年 6 月 大麻在泰国完全合法化

我可以在泰国合法种植大麻吗？ 是的！只要您已注册，您就可以在泰国合法种植大麻。 根据 FDA 的说法，注册人被允许生产和消费大麻和大麻，以增强个人健康、创造常规药物以及用于商业和工业用途。他们还可以种植和提炼大麻和大麻植物部分。 除了出生日期和 13 位身份证号码外，申请人还必须说明他们是否计划出于个人、医疗或商业目的消费大麻。 四氢大麻酚 (THC) 是一种使大麻具有欣快效果或“高度”的化学物质，在大麻提取物中的含量仍然超过 0.2%，但它们仍然是非法的麻醉品。