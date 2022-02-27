โรงแรมวาปา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
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We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
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Vapa Hotel ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองภูเก็ต มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งและอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี
ห้องพักปรับอากาศมีทีวีจอแบน มินิบาร์ กาต้มน้ำไฟฟ้า ห้องน้ำส่วนตัวมีรองเท้าแตะ เครื่องใช้ในห้องน้ำฟรีและฝักบัว
ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารไทยท้องถิ่นที่ห้องอาหารในสถานที่ มีแผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชม. และที่จอดรถฟรี ณ ที่พัก
สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และร้านค้าต่าง ๆ อยู่ห่างออกไปในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ สนามบินนานาชาติภูเก็ตอยู่ห่างออกไป 35 กม.
68/1 Takuapa Road, Mueang, Phuket Town, Phuket, Thailand, 83000