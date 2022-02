Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ทู วิลล่าส์ ฮอลิเดย์ ภูเก็ต: ออกซิเจน บางเทา บีช เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่มีชีวิตชีวาได้อย่างง่ายดาย แขกที่มาพักที่โรงแรมจะได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมือง เช่น หาดบางเทา, หาดแหลมสิงห์ และหาดสุรินทร์ โรงแรมให้บริการห้องพักแบบ 2 ห้องนอนหรือ 4 ห้องนอน พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว ห้องครัว ตู้เสื้อผ้าบิวท์อิน และสวน ห้องพักผสมผสานสไตล์มินิมอลเข้ากับการออกแบบไทยร่วมสมัยได้อย่างราบรื่น ทู วิลล่าส์ ฮอลิเดย์ ภูเก็ต: ออกซิเจน บางเทา บีช เป็นจุดหมายปลายทางที่รวมที่พักคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต

