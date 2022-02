เดอะ วิริเดียน รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เดอะ วิริเดียน รีสอร์ท ตั้งอยู่ในใจกลางป่าตอง เดินเพียง 2 นาทีถึงจังซีลอน และ 5 นาทีถึงซอยบางลาและหาดป่าตอง รีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรายล้อมไปด้วยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยมและสวนเขตร้อนที่ผ่อนคลาย ห้องพักทุกห้องที่รีสอร์ทสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบไทยดั้งเดิม แขกยังสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ร้านอาหารและบาร์ โต๊ะบริการทัวร์ และบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี กรุณาระบุวันที่คุณต้องการเข้าพักและส่งแบบฟอร์มการจองออนไลน์ของเราเพื่อทำการจองที่ The Viridian Resort

