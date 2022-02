The Verandah Hotel - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Verandah Hotel (SHA Plus+) ตั้งอยู่ใจกลางอ่าวนาง ห่างจากหาดทรายขาวและทะเลอันดามันเพียง 200 เมตร ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงแรมช่วยให้แขกสามารถเข้าถึงจุดที่น่าสนใจในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โรงแรมได้รับการออกแบบในแนวคิดที่มีสีสันและสดใส ตกแต่งอย่างมีรสนิยมด้วยชิ้นส่วนที่คัดสรรจากทั่วโลก ผู้เข้าพักจะได้สัมผัสกับสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ The Verandah Hotel (SHA Plus+) มีห้องพัก 37 ห้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ในสไตล์โมร็อกโกที่แปลกใหม่ พร้อมการตกแต่งที่สะดุดตา ตกแต่งด้วยหินอ่อน และเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหรา เตียงนอนนุ่มสบาย สิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย และเคเบิลทีวีเพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักได้เติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน แต่ละห้องมีเครื่องปรับอากาศและระเบียงส่วนตัวที่มองเห็นภูเขาหินปูนที่สวยงามหรือทะเลอันดามันสีฟ้าคราม โรงแรมเดอะ เวรันดาห์ (เอสเอชเอ พลัส+) มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก บาร์คาเฟ่ สระว่ายน้ำ และการเข้าใช้คีย์การ์ดที่ปลอดภัยสำหรับลิฟต์และห้องพักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้โรงแรมแห่งนี้แตกต่างจากที่อื่นๆ The Verandah Hotel (SHA Plus+) เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคู่รัก หมู่คณะ และครอบครัว

