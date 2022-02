เดอะบุษราคัมเรสซิเด้นซ์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เดอะ โทแพซ เรสซิเดนซ์ ตั้งอยู่ในเมืองภูเก็ต ภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยทำเลที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 กม. และอยู่ห่างจากสนามบิน 35 กม. โรงแรมระดับ 2 ดาวแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เดอะ โทแพซ เรสซิเดนซ์ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, บริการซักรีด, ลิฟต์ โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 72 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, อินเทอร์เน็ตไร้สาย, ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ, บริการโทรปลุก นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้เดอะ โทแพซ เรสซิเดนซ์ เป็นบ้านหลังที่สองของคุณ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง