Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ พาร์ค สุรินทร์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ พาร์ค สุรินทร์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนต์ จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

The Park Surin Serviced Apartments is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

The Park Surin Serviced Apartments มีความเป็นส่วนตัวสูงสุดควบคู่ไปกับตำแหน่งที่งดงามซึ่งอยู่ห่างจากน้ำทะเลสีฟ้ามรกตเพียงครู่เดียว เงียบสงบอย่างแท้จริงด้วยสภาพแวดล้อมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและทิวทัศน์อันกว้างไกลของภูเขาและทะเล เมื่อแยกตัวออกจากห้องที่ซ้ำซากจำเจ แขกจะไม่สนใจที่จะเรียกสถานที่นี้ว่าบ้านหลังที่สองของพวกเขาด้วยห้องนอนแยกต่างหาก ห้องนั่งเล่นกว้างขวาง และห้องครัวพร้อมอุปกรณ์ครบครันซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่มีเด็ก นอกจากที่พักแสนสบายแล้ว ยังมีสิ่งล่อใจมากมายรออยู่หน้าประตูบ้านคุณ เพลิดเพลินกับกีฬาทางน้ำมากมาย ไปเที่ยวเกาะ หรือสนุกสนานกับการแสดงมากมายที่เมืองนี้ขึ้นชื่อ เช่น ภูเก็ตแฟนตาซีโชว์ สำหรับผู้ที่อยู่ในเมืองเป็นครั้งแรก โต๊ะบริการทัวร์ในสถานที่สามารถช่วยคุณวางแผนวันหยุดของคุณ เพื่อให้คุณใช้เวลาอย่างเต็มที่ในกิจกรรมมากมายบนเกาะแห่งนี้

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง