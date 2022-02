The Palms Residence - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Palms Residence ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในตัวเมืองภูเก็ตของจังหวัดภูเก็ต โรงแรมระดับ 2 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากความตื่นตาตื่นใจของเมือง 2 กม. ตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ ใกล้กับอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ภูเก็ต, ศูนย์การค้าภูเก็ต, สถานกงสุลฝรั่งเศส เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, บริการรถรับ-ส่งถึงสนามบิน, บริการซักรีด ก้าวเข้าสู่ห้องพักที่น่าดึงดูดใจจาก 37 ห้องและหลีกหนีจากความเครียดของวันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ พบได้ในบางห้อง โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจที่หลากหลาย รวมทั้งสระว่ายน้ำกลางแจ้ง พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและหลากหลายรูปแบบที่ เดอะ ปาล์ม เรสซิเดนซ์

