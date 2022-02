เดอะ ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

รีสอร์ทแห่งนี้มีห้องพัก 75 ห้องที่ตกแต่งด้วยผ้าไหมและเครื่องเรือนไทยโบราณ รายล้อมด้วยสวนสวยและสระน้ำพุร้อน ฮอทสปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ขับรถเพียง 25 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต รีสอร์ทระดับ 5 ดาวแห่งนี้ยังตั้งอยู่ทางเหนือของสะพานสารสิน และใกล้กับหมู่บ้านโคกลอยและหาดบ่อดานเล็กๆ แขกสามารถปรนเปรอตัวเองที่ศาลาสปาหนึ่งในสี่แห่งที่รายล้อมไปด้วยสวนสวยและสระบัว และมีบ่อน้ำพุร้อนเพื่อฟื้นฟูผิว ห้องอาหารในสถานที่ให้บริการอาหารไทยดั้งเดิมและอาหารตะวันตกรสเลิศหลากหลายรายการ โปรดระบุวันที่ของคุณในแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเราเพื่อทำการสำรองห้องพักที่ The Hotspring Beach Resort & Spa

