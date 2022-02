เดอะ บริษา บีช รีสอร์ท - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เดอะ บริซา บีช รีสอร์ท (SHA Plus+) มีหาดทรายสีขาวด้านหน้าและอุทยานแห่งชาติอันทรงคุณค่า สร้างขึ้นสำหรับผู้รักธรรมชาติและผู้แสวงหาการผจญภัย ห่างจากสนามบินภูเก็ตไปทางเหนือเพียง 50 นาที คุณจะได้รับการต้อนรับด้วยการต้อนรับแบบไทยที่อบอุ่น แนวชายฝั่งที่งดงาม และทิวทัศน์ที่ไม่อาจจินตนาการได้ รีสอร์ทมีห้องพักที่สวยงาม 181 ห้อง รวมทั้งห้องแกรนด์ดีลักซ์พร้อมวิวทะเล ริมทะเลของโรงแรมมีสวนสวยงามขนาดใหญ่ล้อมรอบสระว่ายน้ำที่มีเสน่ห์ มองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของมหาสมุทรที่ใสราวคริสตัล พนักงานพูดได้หลายภาษาสามารถช่วยจัดทริปดำน้ำลึก/ดำน้ำตื้นไปยังหมู่เกาะสิมิลันที่มีชื่อเสียงที่อยู่ใกล้เคียง หรือจัดไกด์นำเที่ยวที่สามารถเปิดเผยถ้ำลับและน้ำตกของอุทยานแห่งชาติโดยรอบได้ ครอบครัว คู่รัก คู่ฮันนีมูน และผู้สูงอายุจะพบว่า The Briza Beach Resort (SHA Plus+) สมบูรณ์แบบสำหรับวันหยุดพักผ่อนครั้งต่อไปของพวกเขา

