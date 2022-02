โรงแรมสลีป วิธ มี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมสลีพวิ ธ มีดีไซน์โฮเทลที่ป่าตองประกอบด้วยห้องพักและห้องสวีท 258 ห้องที่มองเห็นตึกระฟ้าของอ่าวป่าตอง โรงแรมตั้งอยู่ในใจกลางป่าตองใกล้กับศูนย์การค้าจังซีลอนถนนคนเดินถนนบางลาและใช้เวลาเดินเพียงสามนาทีจากชายหาด โรงแรมแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยบริการส่วนบุคคลและความสะดวกสบายตามมาตรฐานสากล ห้องพักได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความต้องการที่หลากหลายของนักเดินทางทั่วโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจพักผ่อนครอบครัวกลุ่มหรือคู่รักผู้เข้าพักจะพบว่าทุกรายละเอียดและสิ่งอำนวยความสะดวกเหมาะสำหรับทุกคน

