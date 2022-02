ชาซ่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ เกาะสมุย - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ShaSa Resort & Residences, Koh Samui ตั้งอยู่บนเนินเขาพร้อมทิวทัศน์ทะเล ให้บริการที่พักสะดวกสบายและหรูหราท่ามกลางธรรมชาติเขตร้อนชื้น ห้องพักที่ตกแต่งอย่างดีแต่ละห้องของโรงแรมมีการตกแต่งภายในแบบร่วมสมัยพร้อมเครื่องใช้อันล้ำสมัย เช่น ทีวีจอแบนและเครื่องเล่นซีดี แขกสามารถตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงคลื่นซัดเข้าหาฝั่งก่อนจะเพลิดเพลินกับกาแฟยามเช้าบนระเบียงส่วนตัวที่มองเห็นทะเล เดอะ ชาซ่า รีสอร์ท แอนด์ เรสซิเด้นซ์ เกาะสมุย มีศูนย์ออกกำลังกายและศูนย์ธุรกิจ สระว่ายน้ำตั้งอยู่เหนือทะเล และสโมสรสำหรับเด็ก หลังจากสำรวจเกาะหรืออาบแดดบนชายหาดมาทั้งวัน มุ่งหน้าลงไปที่สปา Shasa ที่มีเมนูความสุขทางประสาทสัมผัสเต็มรูปแบบเพื่อเติมพลังให้กับจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณ

