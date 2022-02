ซีซีคเกอร์กระบี่รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

เมื่อมาเยือนกระบี่ คุณจะรู้สึกเหมือนอยู่บ้านที่ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท ที่ให้บริการที่พักคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย รวมถึง ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, บริการไปรษณีย์, บริการแท็กซี่, ทางสำหรับเก้าอี้รถเข็น ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย บางห้องยังมีกาแฟสำเร็จรูปฟรี, ชาฟรี, กระจก, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก, ผ้าขนหนู เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าพักโดยเฉพาะ ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น ฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สโมสรสำหรับเด็ก สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในเมือง ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในกระบี่

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก ซีซีคเกอร์กระบี่รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ซีซีคเกอร์กระบี่รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด