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เรือนบัวทอง บูทิค - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
คะแนนจาก
164
อัปเดตเมื่อ March 24, 2022
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ให้บริการห้องพักสไตล์ไทยสมัยใหม่พร้อมทีวีจอแบน Ruen Buathong Boutique Hotel ตั้งอยู่ห่างจากหาดป่าตองโดยใช้เวลาเดินเพียงครู่เดียว กาแฟและชาฟรี ชายหาดผ้าขนหนูฟรี Wi-Fi ฟรี น้ำดื่มบรรจุขวดฟรีทุกวัน ห้องพักปรับอากาศตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีเข้ม ตู้เย็น และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวน้ำอุ่น เพลิดเพลินกับการจัดแสดงงานศิลปะท้องถิ่นที่มินิอาร์ตแกลเลอรี่ของเรือนบัวทอง เกสต์เฮาส์ยังช่วยจัดเตรียมการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการสำรวจภูเก็ต Ruen Buathong Boutique Hotel ตั้งอยู่บนหาดป่าตองโดยใช้เวลาเดินเพียง 5 นาที ห่างจากย่านบันเทิง ศูนย์การค้า และตลาดบันซ้านของป่าตองโดยใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 45 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต

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ที่อยู่ / แผนที่

77/1 Rat-U-Thit Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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