ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult Deluxe Garden View - Test & Go (Newly Renovated) 35 m² ฿25,850 - 7 Day Sandbox ฿19,850 - 5 Day Test & Go ฿14,650 - 4 Day Test & Go ฿11,450 - 2 Day Test & Go ฿5,950 - 1st Day Test & Go ฿5,950 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult Deluxe Pool View - Test & Go (Newly Renovated) 40 m² ฿28,650 - 7 Day Sandbox ฿21,850 - 5 Day Test & Go ฿16,250 - 4 Day Test & Go ฿12,250 - 2 Day Test & Go ฿6,350 - 1st Day Test & Go ฿6,350 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult Premier Ocean View - Test & Go (Newly Renovated) 42 m² ฿37,750 - 7 Day Sandbox ฿28,350 - 5 Day Test & Go ฿21,450 - 4 Day Test & Go ฿14,850 - 2 Day Test & Go ฿7,650 - 1st Day Test & Go ฿7,650 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult 2 Bedroom Pool Villas - Test & Go (Newly Renovated) 120 m² ฿85,350 - 7 Day Sandbox ฿62,350 - 5 Day Test & Go ฿48,650 - 4 Day Test & Go ฿28,850 - 2 Day Test & Go ฿14,650 - 1st Day Test & Go ฿14,650 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

ที่พักสุดชิคแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันน่าทึ่งของอ่าวไทยและเดินระยะสั้น ๆ ไปยังตัวเมืองละไม ทำให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนที่เหนือชั้น ให้บริการห้องพักและวิลล่าเพื่อรองรับคู่รักหรือครอบครัว ห้องพักของโรงแรมมีลักษณะเฉพาะที่โดดเด่นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่แขกสามารถคาดหวังได้จากสถานที่ให้บริการระดับเดียวกัน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันทนาการ ได้แก่ ห้องเล่นเกมและสระว่ายน้ำ 2 สระ โดยสระหนึ่งตั้งอยู่ริมชายหาดและอีกสระหนึ่งอยู่ในสวน นอกจากนี้ยังมีบิสโตร/ร้านอาหารที่สวยงามซึ่งผู้เข้าพักสามารถปิดท้ายค่ำคืนด้วยอาหารเลิศรส ที่พักที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยมทำให้ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท เป็นสถานที่พักที่ดีเยี่ยม

คะแนน 4.8 /5 ยอดเยี่ยม ขึ้นอยู่กับ 1 ทบทวน คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ร็อคกี้ บูติค รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇩🇪 Eichler มาถึงเมื่อ 02/10/2021 4.8 Deluxe Garden View แง่บวก service, service, service

