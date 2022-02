ริทสึริน บูทิค โฮเทล - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ริตสุริน บูทิก โฮเต็ล ตั้งอยู่ในใจกลางของเมืองภูเก็ต และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมในการท่องเที่ยวสำรวจภูเก็ต จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ริทสึริน บูทิก โฮเต็ล มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ท่านจะได้เพลิดเพลินกับฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เช็คอิน/เช็คเอาต์ส่วนตัว, บริการแท็กซี่, ห้องเก็บกระเป๋า ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบ ทางที่พักจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ริตสึริน บูทิค โฮเทล จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

