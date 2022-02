ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) ระดับ 3 ดาว มองเห็นวิวภูเขาเพชรอันงดงาม มอบทิวทัศน์อันตระการตาของสวรรค์เขตร้อนของกระบี่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในระดับเดียวกัน สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ มินิมาร์ท สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ห้องประชุมและจัดเลี้ยง โต๊ะบริการทัวร์ยังสามารถจัดทริปท่องเที่ยว เช่น พายเรือคายัค ขี่ช้าง เที่ยวชมสถานที่ ดำน้ำตื้น และดำน้ำลึก หาดอ่าวนางตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติทางทะเลของกระบี่ ห่างจากตัวเมืองกระบี่ 17 กม. หากต้องการจองการเข้าพัก โปรดใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ไร่เลย์ ปริ๊นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด