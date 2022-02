เปรานากัน บูติค โฮเทล - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

PeranaKan Boutique Hotel สร้างขึ้นในปี 2560 ถือเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับนักท่องเที่ยวในภูเก็ตและเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง จากที่นี่ แขกสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเมืองที่มีชีวิตชีวานี้ ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย ใช้ประโยชน์จากบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่มีใครเทียบได้ที่โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, บริการแท็กซี่, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ PeranaKan Boutique Hotel มีห้องพักจำนวน 21 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีทีวีจอแบน, ราวตากผ้า, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ชาฟรี, เครื่องดื่มต้อนรับฟรี ทางที่พักจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน นอกจากนี้ ที่พักยังจัดเตรียมกิจกรรมนันทนาการหลากหลายไว้ให้ผู้เข้าพักได้เพลิดเพลิน พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่ PeranaKan Boutique Hotel

