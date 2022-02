พาวิลเลี่ยน สมุย วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

บูติครีสอร์ทที่สวยงามแห่งนี้เป็นหนึ่งในที่พักใหม่ล่าสุดของเกาะสมุยที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ ขับรถเพียง 20 นาทีจากสนามบินสมุยจะพาคุณไปสู่โลกแห่งการปรนนิบัติที่พาวิลเลี่ยน สมุย วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท เหมาะสำหรับคู่รัก คู่ฮันนีมูน และผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นเจ้าสาวและเจ้าบ่าว รีสอร์ทมีห้องสปา จูเนียร์สวีท และพูลวิลล่าจำนวนเจ็ดสิบห้อง แม้แต่ห้องธรรมดาที่สุดของที่นี่ก็ยังเทียบกับห้องที่ดีที่สุดของโรงแรมอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้ เพลิดเพลินกับการแช่ตัวในจากุซซี่ส่วนตัวของคุณเองหรือนั่งเล่นบนเตียงนอนเล่นในพื้นที่นั่งเล่นแยกต่างหากจากห้องนอนของคุณ

