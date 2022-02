Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมป่าตอง แมนชั่น อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมป่าตอง แมนชั่น จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Patong Mansion Hotel is no longer operating as an SANDBOX .



ป่าตอง แมนชั่น โฮเทล ตั้งอยู่ใกล้ชายหาด แหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิงยามค่ำคืน บนถนนเล็กๆ ที่เงียบสงบ เป็นจุดที่เอื้อต่อการพักผ่อนจากวันอันแสนวุ่นวายของคุณ ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 0.8 กม. โรงแรมป่าตอง แมนชั่น มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน โรงแรมให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ห้องพักทุกห้องมีตู้เย็น ชาและกาแฟฟรี ทีวี LCD 32' พร้อมเคเบิลทีวี เตียงคิงไซส์ ฟรี wifi ตู้นิรภัย เครื่องใช้ในห้องน้ำ ผ้าเช็ดตัวชายหาด ... โรงแรมยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริการแท็กซี่ บริการตั๋วสำหรับทัวร์ ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายของสระว่ายน้ำกลางแจ้งชั้นบนสุด ดำน้ำ บริการนวด อาบแดด ได้ตลอดทั้งวัน โรงแรมป่าตอง แมนชั่น คือจุดหมายที่ครบวงจรสำหรับที่พักคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต

