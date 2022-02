ปาล์มไมร่า ป่าตอง รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ในบริเวณหาดป่าตองยอดนิยม รีสอร์ทที่เพิ่งปรับปรุงใหม่แห่งนี้ให้ประสบการณ์วันหยุดที่สมบูรณ์แบบ ปาล์มไมร่า ป่าตอง รีสอร์ท (เอสเอชเอ พลัส+) ตั้งอยู่ในซอยที่เงียบสงบและสามารถเดินไปยังชายหาด ร้านค้าและร้านอาหารมากมาย โต๊ะบริการทัวร์สามารถช่วยจัดทริปดำน้ำ ดำน้ำตื้น เที่ยวเกาะ หรือกอล์ฟ - รายการกิจกรรมบนเกาะไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังมีบริการเช่าจักรยานและรถยนต์สำหรับผู้เข้าพัก ทำให้การขับรถและสำรวจเกาะเป็นไปอย่างง่ายดายตามอัธยาศัย ใจกลางของรีสอร์ทคือสระรูปลากูนที่ยาวกว่า 60 เมตร เป็นที่ที่เหมาะแก่การพักผ่อนระหว่างวัน ปาล์มไมร่า ป่าตอง รีสอร์ท (SHA Plus+) ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับวันหยุดที่น่าจดจำบนเกาะยอดนิยมของประเทศไทย

