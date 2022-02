ปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท ให้ทัศนียภาพอันงดงามของทะเลอันดามัน และตั้งอยู่ใกล้เมืองและสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่เขาหลัก รีสอร์ทมีห้องพักและห้องสวีทจำนวน 90 ห้อง รวมทั้งชุดสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันที่สุดเพื่อจัดการประชุมและการประชุมในพื้นที่ทั้งหมด สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กับรีสอร์ทแห่งนี้ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติและน้ำตกในพังงา เกาะสิมิลัน และเกาะสุรินทร์ อุทยานแห่งชาติทางทะเล อุทยานแห่งชาติเขาสก อุทยานแห่งชาติศรีพังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพังงา และ ถ้ำพุงช้าง. สนามกอล์ฟในเขตทับละมุและท้ายเหมืองยังสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้วยมาตรฐานระดับสูงในทุกระดับ ปาล์ม แกลเลอเรีย รีสอร์ท จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นไปด้วยดี

