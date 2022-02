พี.พี.เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

รีสอร์ทริมชายหาดแห่งนี้อยู่บนเกาะพีพียอดนิยม ให้บริการที่พักสะดวกสบายทางตอนเหนือสุดของเกาะ พี.พี.เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (SHA Plus+) อยู่ไม่ไกลจากหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลใสราวคริสตัล เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการชมพระอาทิตย์ตกดิน รีสอร์ทตั้งอยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวและมีการผสมผสานระหว่างการออกแบบแบบไทยดั้งเดิมเข้ากับกลิ่นอายแบบตะวันตกที่ทันสมัย รีสอร์ทมีร้านอาหารริมชายหาดที่ให้บริการอาหารทะเลชั้นเยี่ยม ในขณะที่โต๊ะบริการทัวร์สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ เช่น การดำน้ำลึก ดำน้ำตื้น พายเรือ และเดินป่า รีสอร์ทมีสระว่ายน้ำและบริการซักรีด จอง พี.พี.เอราวัณ ปาล์ม รีสอร์ท (SHA Plus+) ได้ง่ายๆ เพียงกรอกวันที่เดินทางในแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

