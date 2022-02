Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โอโย 241 รัตนา โฮเทล ศักดิเดช อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โอโย 241 รัตนา โฮเทล ศักดิเดช จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

ที่พักแห่งนี้ล้อมรอบด้วยสถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีสในสมัยอดีต ตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบของเมือง โรงแรมมีสวนบนชั้นดาดฟ้า อินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี ซูเปอร์มาร์เก็ต และแม้แต่บริการแท็กซี่สำหรับผู้เข้าพัก เกาะแห่งนี้มีสิ่งต่างๆ มากมายตั้งแต่การเที่ยวชมสถานที่ไปจนถึงกีฬาทางน้ำ ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนมากมาย ห้องพักได้รับการออกแบบด้วยการตกแต่งภายในที่สว่างสดใสและเบาะรองนั่งสีสันสดใสและเป็นสวรรค์อันเงียบสงบในจังหวัดภูเก็ต เพลิดเพลินกับทำเลใจกลางเมืองบนเกาะยอดนิยมของประเทศไทยเมื่อเลือกพักที่ OYO 241 Ratana Hotel Sakdidet

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง