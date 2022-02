โรงแรมวันลอฟท์ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

โรงแรมวันลอฟท์ตั้งอยู่ในกะตะของภูเก็ตและเป็นสถานที่พักอันเหมาะเจาะลงตัวสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวชมภูเก็ต ห่างออกไปเพียง 30 กิโลเมตร โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมวันลอฟท์ มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต แขกของโรงแรมสามารถเพลิดเพลินกับบริการทำความสะอาดรายวัน Wi-Fi ฟรีในห้องพักทุกห้อง บริการตั๋ว แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง และบริการรับฝากสัมภาระ การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของโรงแรมวันลอฟท์ โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า เครื่องดื่มต้อนรับฟรี กระจก รองเท้าแตะ และโซฟา เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถพบได้ทั่วทั้งโรงแรม นอกจากนี้ โรงแรมยังมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ ให้คุณทำมากมายระหว่างการเข้าพัก โรงแรมวันลอฟท์ คือจุดหมายที่ครบวงจรสำหรับที่พักคุณภาพในจังหวัดภูเก็ต

