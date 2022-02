นิภารีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

นิภารีสอร์ทตั้งอยู่ห่างจากหาดป่าตองและสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของภูเก็ตเพียงไม่กี่นาที ทว่าระยะทางเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอที่จะรักษาบรรยากาศอันเงียบสงบและให้แขกได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมเขตร้อนที่น่ารื่นรมย์ สร้างขึ้นรอบ ๆ สระว่ายน้ำฟรีฟอร์ม สิ่งอำนวยความสะดวกร่วมสมัยครบครันด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักไทยและพื้นผิว นอกจากสระว่ายน้ำหลักแล้ว ยังมีสระว่ายน้ำสำหรับเด็กและจากุซซี่ นอกเหนือจากบริการดูแลเด็ก ผู้เข้าพักสามารถใช้บริการรถรับส่งฟรีไปยังหาดป่าตองหรือเพลิดเพลินกับภูมิทัศน์โดยรอบจากระเบียงส่วนตัว The Nipa Resort มีห้องอาหารไทย-ญี่ปุ่น และบาร์ค็อกเทล อินเทอร์เน็ต และบริการซักรีด แบบฟอร์มการจองออนไลน์ที่ปลอดภัยของเราทำให้การสำรองห้องพักที่นิภารีสอร์ทเป็นเรื่องง่าย เพียงกรอกวันที่ที่คุณต้องการแล้วคลิก

