นายา บังกะโล - Phuket Sandbox Hotel

Naya Bungalow ตั้งอยู่ในหาดราไวย์ ห่างจากหาดในหานโดยใช้เวลาเดิน 20 นาที ที่พักมีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) ฟรี บริการเช็คอินและเช็คเอาท์ด่วน และโต๊ะบริการทัวร์ ที่พักมีห้องสำหรับครอบครัว สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ทุกห้องมีระเบียงพร้อมวิวสวน ห้องพักทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์จอแบนพร้อมช่องรายการดาวเทียม ตู้เย็น กาต้มน้ำ ฝักบัว เครื่องเป่าผมและตู้เสื้อผ้า ห้องพักทุกห้องมีห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องใช้ในห้องน้ำฟรี ในขณะที่บางห้องยังมีลานเฉลียง และห้องอื่น ๆ ยังมีวิวสระว่ายน้ำ รีสอร์ทมีระเบียงอาบแดด จุดชมวิวกังหันลมอยู่ห่างจาก Naya Bungalow 2.7 กม. ในขณะที่แหลมพรหมเทพอยู่ห่างจากที่พัก 3.9 กม. สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจากที่พัก 48 กม. และที่พักมีบริการรถรับส่งสนามบินโดยมีค่าธรรมเนียม

