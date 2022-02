โรงแรมมนตรี ภูเก็ต เอสเอชเอ พลัส - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

Montree Phuket Hotel ตั้งอยู่ในตัวเมืองภูเก็ต ห่างจากย่านเมืองเก่าภูเก็ตไม่เกิน 500 ม. มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ห้องอาหาร บาร์ และเลานจ์ส่วนกลาง ห้องพักทุกห้องมีทีวีจอแบนพร้อมช่องสัญญาณดาวเทียมและห้องน้ำส่วนตัว ที่พักมีแผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชม. และรูมเซอร์วิสสำหรับผู้เข้าพัก ห้องพักในโรงแรมมีกาต้มน้ำ ยูนิตที่ Montree Phuket Hotel มีเครื่องปรับอากาศและตู้เสื้อผ้า ผู้เข้าพักที่ที่พักสามารถอิ่มอร่อยกับอาหารเช้าตามสั่ง โรงแรมมนตรีภูเก็ตมีลานระเบียง สถานที่น่าสนใจยอดนิยมใกล้กับโรงแรม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว บ้านชินประชาและโรบินสันโอเชี่ยนภูเก็ต สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งอยู่ห่างจากที่พัก 27 กม.

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง