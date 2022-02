มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท (SHA Plus+) ระดับ 4 ดาวตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดกระบี่ทางตอนใต้ที่สวยงาม ให้บริการห้องพักและห้องสวีทที่ตกแต่งอย่างหรูหราจำนวน 221 ห้องพร้อมความสะดวกสบายครบครัน รีสอร์ทมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยป่าไม้ ทะเลสาบอันบริสุทธิ์ และสวนอันเขียวชอุ่มของตัวรีสอร์ท นอกจากนี้ยังใกล้กับชายหาดที่ล้อมรอบทะเลอันดามันและอุทยานแห่งชาติ สำหรับผู้เดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ รีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางธุรกิจที่เหนือกว่า รวมทั้งศูนย์การประชุมที่สามารถรองรับแขกได้ถึง 1,000 คน ห้องอาหารให้ทัศนียภาพของทะเลสาบและให้บริการอาหารทะเลแสนอร่อยที่ปรุงโดยเชฟมือหนึ่ง ท่ามกลางสวนเขตร้อนขนาด 25 เอเคอร์ มีสระว่ายน้ำ สปา และลู่ปั่นจักรยาน หากต้องการจองการเข้าพักที่ Maritime Park & Spa Resort (SHA Plus+) โปรดใช้แบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด