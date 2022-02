ไม้ขาวปาล์มบีชรีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ไม้ขาวปาล์มบีช รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในไม้ขาว ห่างออกไปเท่านั้น ที่พักระดับ 5 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แขกรู้สึกสบาย ในการทำเช่นนั้น ที่พักให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ศาลเจ้า, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาผิง ห้องพักทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกหลากหลาย หลายแม้กระทั่งมีราวแขวนเสื้อผ้า ชาฟรี รองเท้าแตะ ผ้าเช็ดตัว ร่มเพื่อเอาใจแขกที่ฉลาดที่สุด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีผ่อนคลายหลังจากวันอันเหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เช่น ฟิตเนส สปา สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สวน ไม่ว่าจุดมุ่งหมายในการเดินทางของท่านคืออะไร ไม้ขาวปาล์มบีชรีสอร์ท คือตัวเลือกที่เหมาะเจาะอย่างยิ่งสำหรับการพักผ่อนในภูเก็ต

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง