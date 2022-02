เลอ เมอร์รายา รีสอร์ท - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เลอ เมอร์รายา รีสอร์ท เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนเกาะสมุย ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของโรงแรมอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 2 กม. ทำให้มั่นใจได้ว่าแขกจะสามารถเข้าถึงจุดที่น่าสนใจในท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เลอ เมอร์รายา รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ที่จอดรถ นอกจากนี้ ห้องพักทุกห้องยังมีความสะดวกสบายที่หลากหลาย หลายห้องพักยังมีเครื่องดื่มต้อนรับ กระจก ผ้าเช็ดตัว ตู้เสื้อผ้า อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อเอาใจผู้เข้าพัก สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของโรงแรม ซึ่งรวมถึง ฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง ได้รับการออกแบบสำหรับการหลบหนีและผ่อนคลาย ไม่ว่าเหตุผลในการเยี่ยมชมสมุยของคุณคืออะไร เลอ เมอร์รายา รีสอร์ท เป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น

