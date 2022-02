ละมุน โฮเทล แอท ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ละมุน โฮเทล แอท ภูเก็ต เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต ด้วยทำเลที่ตั้งเพียง 0 กม. จากใจกลางเมืองและ 30 กม. จากสนามบิน โรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี อีกทั้งยังอยู่ใกล้ ตลาดหลาดพลอยโขง, ไลม์ไลท์อเวนิว, สวนสาธารณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อีกด้วย ละมุน โฮเทล แอท ภูเก็ต มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด สัมผัสประสบการณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพักคุณภาพสูงระหว่างการเข้าพักที่นี่ บางห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) เครื่องปรับอากาศ บริการโทรปลุก เพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักเติมพลังหลังจากวันที่ยาวนาน ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด เช่น บริการนวด สวน ไม่ว่าเหตุผลในการเยี่ยมชมภูเก็ตของท่านคืออะไร ละมุน โฮเทล แอท ภูเก็ต คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น

